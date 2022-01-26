Американський телеканал CNN "приєднав" Харків до Росії

20 секунд напис був у ефірі/Колаж: "Сьогодні"
Американський телеканал CNN у своєму сюжеті позначив Харків російським містом. Напис "Харків, Росія" був під час транслювання новинного матеріалу.
Фото з "російським" Харковом оприлюднили в Telegram-каналі "НеМалахов".
Деталі
CNN показав сюжет, в якому розповідалося про ситуацію навколо України. Протягом 20 секунд у правому верхньому куті висвічувався напис "Харків, Росія", що позначає, на думку телеканалу, місце проведення навчань ЗС Російської Федерації.
Загроза повномасштабної війни
- Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.
- Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.