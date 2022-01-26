Американський телеканал CNN "приєднав" Харків до Росії

20 секунд напис був у ефірі/Колаж: "Сьогодні"

Американський телеканал CNN у своєму сюжеті позначив Харків російським містом. Напис "Харків, Росія" був під час транслювання новинного матеріалу.

Фото з "російським" Харковом оприлюднили в Telegram-каналі "НеМалахов".

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Деталі

CNN показав сюжет, в якому розповідалося про ситуацію навколо України. Протягом 20 секунд у правому верхньому куті висвічувався напис "Харків, Росія", що позначає, на думку телеканалу, місце проведення навчань ЗС Російської Федерації.

Загроза повномасштабної війни

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

. У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

(ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України. Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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