Аналітик з США розповів про наступ ЗСУ на Херсон

Майкл Кларк заявив, що українські захисники хочуть деокупувати Херсон. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська армія успішно контратакує російських окупантів у Херсонській області. Наші захисники відкрили 80-кілометровий фронт на північ і північний схід від Херсона.

Про це повідомив аналітик оборони Sky News Майкл Кларк.

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За його словами, українські військовослужбовці розпочинають наступ з метою деокупації захопленого окупантами Херсона. ЗСУ відкрили 80-кілометровий фронт на північ і північний схід від Херсона.

За попередніми даними, за останні 24 години українські захисники дісталися до Киселівки, що за 26 км від Херсона. Це межа "ударної відстані" від Нової Каховки, де розташована дамба подачі води до Криму.

Кларк додав, що аналітики уважно стежитимуть за ситуацією в Херсонській області. І поки що боротьба за регіон розвивається на користь України.

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ЗСУ просунулися до Херсона і змусили окупантів зайняти оборонні позиції

Українські контратаки 14 червня змусили російські війська на Південному напрямку зайняти оборонні позиції. ЗСУ просунулися і опинилися в межах 18 км від окупованого Херсона. Водночас точні позиції українських військових наразі не підтверджені. Про це повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW).

За даними військових аналітиків, ЗСУ чинять значний тиск на російські сили, щоб посилити свої оборонні рубежі на півдні. Окупанти мінують берег річки Інгулець, ймовірно, у відповідь на українські контратаки в районі Давидового Брода на північному заході Херсона та в напрямку Миколаєва і Кривого Рогу з окупованих кордонів у Херсоні.

Російські війська перекинули одну батарею ствольної артилерії та дві батареї реактивної артилерії в райони, розташовані поблизу адмінкордону Херсонської та Миколаївської областей. Окрім того, російські війська продовжували обстрілювати Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

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Раніше ми розповідали, що у тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче підбираються до міста і незабаром його звільнять.

Також повідомляли, що Збройні сили України підходять до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста. І обіцяють незабаром звільнити окуповані росіянами території.