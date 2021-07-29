Нова посада Андрія Єрмака – пояснюємо, що це означає

Андрій Єрмак призначений головою місцевих та регіональних влад при президентові України. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак призначений на посаду голови президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що означає нове призначення Єрмака і чим займатиметься ця організація.

У четвер, 29 липня, учасники засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України ухвалили рішення про призначення головою президії Андрія Єрмака.

"Сподіваюся, що я виконаю всі завдання, які ставить перед нами президент, і ми досягнемо разом всіх тих цілей, які були поставлені з початку роботи нашого Конгресу", – заявив Єрмак.

Чим займатиметься Конгрес місцевих і регіональних влад

Конгрес місцевих і регіональних влад України, який створювався за аналогією з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи, запрацював в Україні 3 червня поточного року.

"Утворений президентом Конгрес місцевих і регіональних влад вже стає потужним майданчиком, де докладно обговорюються проблеми 1,5 тисячі громад і відразу ухвалюються рішення на вищому рівні", – розповіла "Сьогодні" радник керівника Офісу президента Лілія Пашинна.

Лілія Пашинна: В Конгресі обговорюються проблеми 1,5 тисячі громад / Фото: Facebook

За словами Пашинної, "Конгрес є унікальним інститутом взаємодії центральних органів влади і органів місцевого самоврядування".

"Мери міст, керівники облрад, райрад і ОТГ матимуть можливість щомісяця порушувати складні питання на засіданнях президії Конгресу, членом якої є вище керівництво країни: прем'єр-міністр, голова ВРУ, міністри і представники палат місцевої влади і палати регіонів", – додала чиновниця.

Голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков зазначає, що завдяки Конгресу місцева влада зможе оперативніще вирішувати питання з Кабміном і Радою через Офіс президента.

"Це дуже зручний комунікаційний майданчик", – говорить "Сьогодні" політконсультант.

Сергій Биков: Конгрес – зручний комунікаційний майданчик. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Зазначимо, що президент України призначає голів обласних і районних державних адміністрацій. Однак Конгрес місцевих і регіональних влад не займається питаннями ОДА і РДА, оскільки вони не належать до системи місцевого сапоуправленія. Про це "Сьогодні" говорить політолог, магістр державного управління Володимир Воля .

"Конгрес займатиметься комунікацією громад з представниками влади. Можна сказати, що це напівсуспільна організація", – пояснює експерт.

Чому Конгрес важливий для громад і для президента

За словами Волі, контакти з місцевим самоврядуванням значимі для президента, тому він поставив на чолі президії Конгресу керівника свого Офісу.

"Для представників громад, місцевих та районних рад плюс в тому, що вони можуть контактувати безпосередньо з Офісом президента, а для Зеленського Конгрес буде важливим інструментом для подальшої політичної боротьби. І все це зараз замикається на Єрмаку", – говорить Володимир.

Володимир Воля: Конгрес буде важливим інструментом для політичної боротьби. Фото: Facebook Володимира Волі

Як зазначає політолог, голова Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, створивши Конгрес і призначивши Єрмака його керівником, Офіс президента посилює державність.

"Регіональною політикою займається заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Він курирує голів обласних і районних адміністрацій, чиновників, які отримують посади за призначенням. Тепер і місцеві громади з обраними громадянами керівниками накриваються куполом президента", – резюмує Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов: Місцеве самоуправління накривається куполом президента. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Нагадаємо, раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що в Україні поміняють голів низки обласних державних адміністрацій, оскільки вони за певними критеріями "не підходять президенту".