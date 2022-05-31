Андрющенко розповів, як загарбники крадуть із Маріуполя сталь та людей

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Росія активно краде сталь в Україні та відправляє награбоване кораблями з Маріуполя, при цьому продовжуючи блокувати відправлення суден ыз українських портів. Також окупанти продовжують депортувати із міста українців. Про ситуацію розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

На судно РМ3 Росії було завантажено 2,5 тис. тонн рулонної сталі, яке вирушило до порту Ростова-на-Дону. Крім того, окупанти вже анонсували "націоналізацію", а де-факто крадіжку 34 суден, що залишилися в порту. Вже розпочато процес їх перейменування та зміни прапорів.

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Щодо депортації, за вчорашній день до фільтраційного пункту села Безіменне доставлено 320 маріупольців, зокрема 32 дитини. Звідти до російського міста Таганрог депортовано 345 маріупольців, зокрема 37 дітей.

Крім того, окупаційна влада розпочала процес встановлення та збору безпритульних дітей Маріуполя. Попередньо ці діти втратили батьків під час окупації Маріуполя. Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким дали притулок маріупольці за адресою пр. Меотиди, 18, було вилучено російськими військовими та вивезено у невстановленому напрямку. Українська влада Маріуполя працює над встановленням місця призначення та утримання сиріт та втрачених дітей.

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Блокування експорту

Розбомблені мости та закриті порти ізолюють і не дозволять Україні експортувати 30 мільйонів тонн зерна, які вкрай необхідні для світової продовольчої безпеки. Цього року, за оцінками видання The Wall Street Journal, буде експортовано менше половини врожаю України, що загрожує посилити продовольчу інфляцію та посилити дефіцит.

Німецький журнал Der Spiegel зазначав, що проблему блокади Росією українських портів, яка загрожує глобальній продовольчій безпеці, можна вирішити лише військовим шляхом. Переговори не здаються багатообіцяючими, лише військове рішення може виправити ситуацію.

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