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Конференція міністрів економіки ЄС і протест конярів у Києві – анонси СЬОГОДНІ

26 липня, 07:00

Юлія Безпечна

У Києві відбудеться протест проти ставлення до коней як до м'яса, а в Євросоюзі заплановано неформальний онлайн-захід – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 26 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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