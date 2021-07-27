Суд щодо депортації Саакашвілі та 1033-річчя Хрещення Київської Русі – анонси СЬОГОДНІ

Бориспільський суд розгляне незаконність депортації Михаїла Саакашвілі в 2018 році, а в Києві пройде Хресна хода – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 27 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

8:45 – зустріч бронзового призера Олімпійських ігор з дзюдо Дар'ї Білодід у терміналі D аеропорту "Бориспіль" (рейс зі Стамбула).

– зустріч бронзового призера Олімпійських ігор з дзюдо Дар'ї Білодід у терміналі D аеропорту "Бориспіль" (рейс зі Стамбула). 10:00 – онлайн-брифінг про старт другого Bug Bounty "Дії": Мінцифра запрошує всіх бажаючих перевірити безпеку додатку. Деталі.

– онлайн-брифінг про старт другого Bug Bounty "Дії": Мінцифра запрошує всіх бажаючих перевірити безпеку додатку. Деталі. 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція. 13:30 – українські військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій на сході України, вирушать на лікування до Німеччини з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" спеціально оснащеним медичним літаком Бундесверу.

Святкові заходи з нагоди 1033-річчя Хрещення Київської Русі та дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира (27-28 липня) на Володимирській гірці та в Києво-Печерській лаврі.

13:00 – на Володимирській гірці почнеться молебень.

– на Володимирській гірці почнеться молебень. 13:30 – Хресна хода зі святинями від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

– Хресна хода зі святинями від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. 17:00 – на площі перед Успенським собором почнеться всенічне бдіння. Святині перебуватимуть у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських і будуть доступні для поклоніння всю ніч.

Суди

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10:00 – засідання у справі про отримання народним депутатом понад 1,2 млн необґрунтованого активу у Вищому антикорупційному суді (вул. Хрещатик, 42а).

– засідання у справі про отримання народним депутатом понад 1,2 млн необґрунтованого активу у Вищому антикорупційному суді (вул. Хрещатик, 42а). 10:00 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розгляне справу № 9901/45/21 за позовом ТОВ "Новий формат ТВ".

– Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розгляне справу № 9901/45/21 за позовом ТОВ "Новий формат ТВ". 11:00 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розгляне справу № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ Вибір".

– Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розгляне справу № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ Вибір". 11:00 – засідання у "справі Шеремета" в Шевченківському районному суді Києва. Планується розгляд справи по суті (вул. Дегтярівська, 31а).

– засідання у "справі Шеремета" в Шевченківському районному суді Києва. Планується розгляд справи по суті (вул. Дегтярівська, 31а). 14:00 – розгляд справи про незаконну депортацію Михаїла Саакашвілі в Польщу в Бориспільському суді.

– розгляд справи про незаконну депортацію Михаїла Саакашвілі в Польщу в Бориспільському суді. 16:30 – розгляд апеляційних скарг прокурорів і представників постраждалих на виправдувальний вирок суду першої інстанції Андрію Хандрікіну в Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська, 2а).

Київ

11:00 – відкриття виставки "Саяк-Седі: Велике серце Ади Рибачук і Володимира Мельниченка", де будуть представлені живопис, скульптурні роботи, графіка і фотографії, створені художниками в 50-х – 60-х роках під час подорожі в Арктику на узбережжі Баренцевого моря (Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21).

– відкриття виставки "Саяк-Седі: Велике серце Ади Рибачук і Володимира Мельниченка", де будуть представлені живопис, скульптурні роботи, графіка і фотографії, створені художниками в 50-х – 60-х роках під час подорожі в Арктику на узбережжі Баренцевого моря (Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21). 12:00 – "пряма лінія" за участю представника ЗАТ "АК "Київводоканал" Валерія Люліна у контакт-центрі Києва. Дзвінки прийматимуться до 13:00 за телефоном 15-51.

– "пряма лінія" за участю представника ЗАТ "АК "Київводоканал" Валерія Люліна у контакт-центрі Києва. Дзвінки прийматимуться до 13:00 за телефоном 15-51. 14:30 – круглий стіл – презентація "Досягнення і перспективи столиці в наданні послуг особам, які постраждали від насильства" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16). Трансляція.

– круглий стіл – презентація "Досягнення і перспективи столиці в наданні послуг особам, які постраждали від насильства" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16). Трансляція. 18:00 – віче і концерт з нагоди Дня незалежності Білорусі на знак солідарності з білоруським народом, який продовжує протистояти режиму Лукашенка (парк Т. Шевченка, біля пам'ятника Кобзарю).

Одеса

12:00 – відкриття ХVІ Українського муніципального форуму Асоціації міст України (27-29 липня).

За кордоном

Міжнародний валютний фонд опублікує оновлений прогноз світової економіки.