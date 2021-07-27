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Суд щодо депортації Саакашвілі та 1033-річчя Хрещення Київської Русі – анонси СЬОГОДНІ

27 липня, 07:00

Юлія Безпечна

Бориспільський суд розгляне незаконність депортації Михаїла Саакашвілі в 2018 році, а в Києві пройде Хресна хода – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 27 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Святкові заходи з нагоди 1033-річчя Хрещення Київської Русі та дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира (27-28 липня) на Володимирській гірці та в Києво-Печерській лаврі.

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