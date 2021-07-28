Річниця Люблінського трикутника і презентація автобусів у Києві – анонси СЬОГОДНІ

Дмитро Кулеба проведе брифінг щодо альянсу з Польщею і Литвою, а в столиці запустять нові автобуси – та інші події

Люблінський трикутник і автобуси Києва / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 28 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

9:00 – онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з нагоди першої річниці заснування Люблінського трикутника, нового регіонального альянсу України, Польщі та Литви. Трансляція.

– онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з нагоди першої річниці заснування Люблінського трикутника, нового регіонального альянсу України, Польщі та Литви. Трансляція. 10:30 – відкриття форуму "Україна 30. Децентралізація" за участю президента Володимира Зеленського. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).

– відкриття форуму "Україна 30. Децентралізація" за участю президента Володимира Зеленського. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). Засідання Кабінету міністрів України.

7:00 і 10:00 – урочисті богослужіння у Володимирському соборі в День пам'яті київського князя Володимира і 1033-ту річницю хрещення Київської Русі-України.

і – урочисті богослужіння у Володимирському соборі в День пам'яті київського князя Володимира і 1033-ту річницю хрещення Київської Русі-України. 12:00 – Хресна хода навколо Володимирського собору (бул. Шевченка, 20).

– Хресна хода навколо Володимирського собору (бул. Шевченка, 20). 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).

– засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504). 10:00 – засідання Третьоъ Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Третьоъ Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 11:00 – круглий стіл на тему "Депортація народів Криму в період Другої світової війни" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 2). Трансляція .

– круглий стіл на тему "Депортація народів Криму в період Другої світової війни" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 2). Трансляція . 15:00 – розгляд справи №9901/73/21 за позовом Віктора Медведчука, в якому він оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 р. №64/2021 "Про рішення РНБО від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)" в частині застосування до нього (позивача) санкцій.

– розгляд справи №9901/73/21 за позовом Віктора Медведчука, в якому він оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 р. №64/2021 "Про рішення РНБО від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)" в частині застосування до нього (позивача) санкцій. 15:30 – телефонна "гаряча лінія" за участю посадових осіб Директорату правосуддя і кримінальної юстиції. Прийом дзвінків до 16:30 за телефоном: (044) 271 1786.

Київ

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8:00 – презентація маршрутних автобусів нового зразка від перевізників, які перемогли в конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування (вул. Погребської Шлях, 70 (автобаза).

– презентація маршрутних автобусів нового зразка від перевізників, які перемогли в конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування (вул. Погребської Шлях, 70 (автобаза). 10:30 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 514).

– засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 514). 11:00 – акція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами в парку імені Тараса Шевченка (між вулицями Володимирська і Терещенківська). Всі бажаючі зможуть безкоштовно пройти експрес-тестування в умовах сучасних мобільних амбулаторій, отримати консультацію лікарів.

Одеса

Візит професора Георга Мільбрадта і представників Представництва ЄС в Україні в регіональний офіс U-LEAD в Одесі.

ХVІ Український муніципальний форум, організований Асоціацією міст України. Деталі.

Миколаїв

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відвідає завод "Екватор", Миколаївську астрономічну обсерваторію і сільськогосподарське підприємство ТОВ СП "Нібулон". Деталі.

За кордоном

У Перу вступить на посаду обраний президент країни Педро Кастільо.

Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.