Версия на русском
$ 26,91
31,78

Річниця Люблінського трикутника і презентація автобусів у Києві – анонси СЬОГОДНІ

28 липня, 07:00

Юлія Безпечна

Дмитро Кулеба проведе брифінг щодо альянсу з Польщею і Литвою, а в столиці запустять нові автобуси – та інші події

Люблінський трикутник і автобуси Києва / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 28 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Київ

Реклама

Одеса

Миколаїв

За кордоном

Новини на цю ж тему:
події анонс

Реклама