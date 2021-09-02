Засідання ТКГ щодо затоплення шахт на Донбасі та зустріч голів МЗС ЄС – анонси СЬОГОДНІ

Затоплення шахт на Донбасі та засідання міністрів ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 2 вересня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт уздовж лінії розмежування у рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

10:00 – Печерський райсуд Києва розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку (вул. Володимирська, 15).

– Печерський райсуд Києва розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку (вул. Володимирська, 15). 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – Велика палата Конституційного суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 року № 463-IX.

– Велика палата Конституційного суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про повну загальну середню освіту" від 16 січня 2020 року № 463-IX. 11:00 – судовий розгляд позову КП "Київтеплоенерго" до АТ "Укргазвидобування" в Господарському суді Києва.

– судовий розгляд позову КП "Київтеплоенерго" до АТ "Укргазвидобування" в Господарському суді Києва. 11:00 – засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в режимі онлайн (вул. Прорізна, 2).

– засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в режимі онлайн (вул. Прорізна, 2). 11:00 – засідання у справі Семена Семенченка в Солом'янському райсуді Києва (вул. Полковника Шутова, 1). Деталі.

– засідання у справі Семена Семенченка в Солом'янському райсуді Києва (вул. Полковника Шутова, 1). Деталі. 14:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15).

– засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15). 16:00 – пряма трансляція онлайн-дискусії Київського безпекового форуму за участю українських та світових політиків, дипломатів і експертів. У центрі уваги першої дискусії в новому сезоні – результати зустрічі президентів США і України. Транслція в YouTube.

– пряма трансляція онлайн-дискусії Київського безпекового форуму за участю українських та світових політиків, дипломатів і експертів. У центрі уваги першої дискусії в новому сезоні – результати зустрічі президентів США і України. Транслція в YouTube. 21:00 – церемонія закриття фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2021 в "Софії Київській".

Одеса

14:30 – презентація скульптури "Звуки міста". За допомогою комбінації програм звукового дизайну і 3D-візуалізації художники трансформували аудіодоріжки в арт-об'єкт (вул. Центральний аеропорт, 2, зона реєстрації). Деталі.

Трускавець

V Форум місцевого розвитку (готель "Міротель", площа Кобзаря, 1).

За кордоном

Словенія

Неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у місті Брдо-при-Кранью, присвячена останнім подіям в Афганістані.

Німеччина

Реклама

Страйк профспілки працівників залізничного транспорту ФРН GDL.

Казахстан

В Актау пройде другий етап (силова фаза) навчань "Каспій-Антитерор 2021".

Киргизія

У Баткенській і Ошській областях 2-4 вересня пройдуть військові навчання "Південь 2021".

ООН

ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) опублікує щомісячний індекс продовольчих цін.

ОЕСР