Арахамія спростував інформацію Офісу президента щодо переговорів з Росією

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В Офісі президента заявили, що другий раунд переговорів із Росією щодо мирного врегулювання відбудеться у Біловезькій пущі. Голова парламентської фракції "Слуга народу", учасник української делегації Давид Арахамія цю інформацію спростував.

Як повідомило видання "Укрінформ" з посиланням на Офіс президента, "українська делегація їде на переговори з Росією в Біловезьку пущу".

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Арахамія прокоментував цю інформацію у Facebook:

"Інформація про проведення переговорів у Біловезькій пущі не відповідає дійсності. Переговори дійсно будуть, але місце інше. Усі деталі пізніше".

Раніше Арахамія підтвердив, що переговори будуть 2 березня.

Хто увійшов до складу делегацій

Україна: заступник голови МЗС Микола Точицький, міністр оборони Олексій Резніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, народний депутат Рустем Умеров та перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

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Росія: помічник президента РФ Володимир Мединський, заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

Переговори РФ та України

Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів , але росіяни відмовилися

Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському – вони таки домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Більше того, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять із території його країни.

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28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.

Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень, заявивши, що другий раунд переговорів відбудеться найближчими днями.