Арестович придумав нову назву для України

Арестович продовжує робити дивні заяви і нариватися на критику. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович знову здивував варіантом перейменування України. Раніше було Русь-Україна, а цього разу запропонував назвати нашу країну Сполученими землями України.

Про це він сказав в інтерв'ю Politeka.

Журналіст зачитувала йому коментарі з соцмереж, де один з користувачів запропонував назвати Україну Америкою, на що Арестович випалив: "Сполучені землі України можна було б назвати".

"Там широкий насправді простір. Ми ж як Австрія. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію і Німеччину. Вони міряють землями – у нас теж треба землями міряти. У нас є відокремлені райони географічно, зі своєю мікрокультурою, зі своїм маленьким субетносом, зі своїми звичаями, зі своєю історією, і землями їх називати було б в самий раз, наприклад. Плюс – це слово (землі) близьке кожному українцю", – сказав радник глави ОПУ.

Скандальні заяви Арестовича

Раніше Олексій Арестович в різних ЗМІ виступав експертом з військово-політичних питань. Після призначення радником Єрмака та речником української сторони в ТКГ він вже встиг потрапити в скандали. Наприклад, днями він посварився з націоналістом Білецьким в прямому ефірі – вони намагалися розібратися, хто з них клоун і чому.

Також він пропонував перейменувати Україну на Русь-Україну, щоб таким чином нібито забрати у росіян бренд "росіяни", що викликало шквал критики і голова парламенту Разумков навіть запропонував відправити Арестовича спікером до "Талібану".

А днями ексголова МВС Арсен Аваков опублікував у Facebook відео чотирирічної давності, на якому Арестович каже, що АТО – це курорт для хлопчиків. Колишній міністр жорстко відреагував на ці слова.

Як ми вже писали, напередодні Арестович заявив, що взяти Донбас можна за 3-5 днів, поки Путін хворітиме.