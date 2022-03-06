Арестович: У РФ майже закінчилися "Калібри", але ще багато "Іскандерів"

Окупанти продовжують ракетами знищувати територію України / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі.

Про це сказав в ефірі Україна 24 радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"Треба розуміти, що "Калібри" росіян, тобто крилаті ракети, майже вичерпалися – думаю, 90% "Калібрів" вистрілені по території України. У них зараз залишилися в основному системи "Іскандер" та "Точки-У". "Іскандерів" вони використали не більше 30%, тобто думаю, що стрілятимуть вони ще довго, у тому числі з території Білорусі. Вони це роблять, фактично тримаючи в заручниках режим Лукашенка та народ Білорусі", – сказав Арестович.

Він уточнив, що зараз білоруська армія не використовується проти України, але їхні військові перебувають на кордоні з нашою країною.

"Але територія Білорусі використовується на повну: туди заходять російські війська, використовується вся система військових аеродромів для бомбардувань України", – наголосив радник голови ОПУ.

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Також Арестович прокоментував інформацію про відставку начальника Генштабу Білорусі, який нібито відмовився воювати з Україною

"Я думаю, що відставка начальника Генерального штабу Білорусі чи взагалі відповідні настрої серед білоруських військових можуть бути пов'язані з тим, що керівництво Росії тисне на білоруську армію і народ", – резюмував він.

Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні створюватимуться повноцінні табори для російських військовополонених через їх велику кількість.

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