Арсеній Яценюк закликав сушити Путіна економічно

Наразі ключове – це позбавити Путіна фінансових ресурсів, заявив Арсеній Яценюк / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Поточний рахунок платіжного балансу РФ цьогоріч зріс удвічі, це гроші, які країна-агресор щоденно отримує від торгівлі в першу чергу енергоресурсами. Зараз ключове у питанні санкцій проти Росії – запровадити жорсткі економічні енергетичні обмеження, заявив голова Київського безпекового форуму, прем‘єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі "Еспресо TV".

"Путін сьогодні далі фінансує свою військову машину за рахунок коштів, які путінська Росія отримує від торгівлі в першу чергу енергоносіями. Як вони отримували 1 мільярд доларів щоденно від реалізації своїх енергоресурсів, так вони його сьогодні й отримують", – підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що поточний рахунок платіжного балансу РФ, тобто наскільки більше валюти прийде в Росію, ніж вийде з російської економіки, – цьогоріч зріс удвічі.

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"Вдумайтесь, у 2021 році ця цифра сягала 120 мільярдів доларів. Вже на 2022 рік через ріст цін на енергоносії, за даними Financial Times, це буде вдвічі більше – 250 мільярдів доларів", – наводить цифри експрем'єр.

Проблема з тим, що ЄС досі не заборонив купівлю нафти в РФ, нагадав Арсеній Яценюк, лежить в площині позиції Угорщини, яка фактично заблокувала шостий пакет санкцій.

"Зараз ключове – це позбавити Путіна фінансових ресурсів, тих грошей, які він щоденно отримує з Європейського Союзу. І не тільки з ЄС. Він отримує частину цих грошей з Китаю, частину з Індії, продаючи свої енергетичні ресурси і фінансуючи війну проти України. Ключове зараз у питанні санкцій – це запровадити жорсткі економічні енергетичні санкції проти Російської Федерації. Путіна треба сушити економічно", – наголосив він.

Голова КБФ назвав це ще одним тестом для Європейського Союзу. На його думку, ЄС сам має бути зацікавлений у тому, щоби позбутися енергетичної залежності від РФ.

"Тому мова іде взагалі про економічну самостійність самого Європейського Союзу", – додав він.

Арсеній Яценюк наголосив, що вірить в те, що Європейський Союз позбавиться енергетичної залежності від Росії.

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