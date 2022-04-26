Артисти об'єдналися на головній сцені Варшави заради перемоги України

Міжнародний концерт "Слава Україні" транслював у прямому ефірі телеканал "Україна 24"

25 квітня на головній сцені Варшави відбувся благодійний концерт "Слава Україні" на підтримку українських жінок, що перебувають у Польщі.

Ініціатор заходу – Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.en.bgk.p.

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Телеканал "Україна 24" транслював міжнародний концерт у прямому ефірі. Глядачі побачили виступи польських та українських виконавців з великої сцени, а також почули артистів, які приєдналися до благодійного заходу онлайн.

На концерт до Польщі приїхала Народна артистка України Ніна Матвієнко. Разом з наймолодшою співачкою Веронікою Морською вони відкривали захід, виконуючи легендарну пісню "Квітка душа" про любов до Батьківщини.

Через війну на чужині опинилася й Світлана Тарабарова, яка підтримала Україну своєю композицією "Close the Sky".

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Співачка Джеррі Хейл на великій сцені виконала пісню-заклик "Putin go home", яка вже стала популярною серед європейської аудиторії.

Завдяки телемосту до концерту підключилися українські виконавці із Харкова, Львова та Києва.

Серед учасників заходу був Тарас Тополя та гурт "Антитіла", які долучилися до концерту онлайн, оскільки фізично перебувають на службі у Харкові.

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Також у концерті взяли участь гурт "Нумер 482" з легендарною піснею "Добрий ранок, Україно!" та "Probass і Hardi" – діджей-сет "Доброго вечора, ми з України!". Музиканти вітали глядачів на великих екранах онлайн із київської студії Медіа Групи Україна.

У фіналі концерту відбулася грандіозна прем’єра музичного твору "Mamy siebie" відомого композитора Адама Штаба, яка об’єднала у виконанні понад 50 польських артистів.

Благодійний концерт "Слава Україні" був ще одним значним внеском наших польських колег у перемогу України. Усі зібрані кошти будуть перераховані Національному банку України для підтримки української армії.