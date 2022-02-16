Атака хакерів за день до "вторгнення РФ": хто має причетність і чим може загрожувати

Україну накрила чергова кібератака. / Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі тривожних новин про вторгнення російських військ, Україну накрила ще й хвиля атак хакерів. Зловмисники обмежили доступ українців до мобільних додатків трьох банків, а також до сайтів Міноборони та Збройних Сил.

Сайт "Сьогодні" розповідає все, що відомо про кібератаку, метою якої, найімовірніше, було посіяти паніку серед українців.

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Хакерська атака 15 лютого

Через атаки хакерівспостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24і Ощад24/7. Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборониі Збройних сил України.

Крім того, увечері хакери атакували портал державних послуг "Дія". Їхня атака йшла з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану. Вона була відбита. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, користувачами "Дії" атака залишилася непоміченою.

Крім того, хакери взялися за атаку на Monobank.

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Атаки триває друга доба

Станом на 16 лютого атака все ще не припинилася, середній показник потужності атаки досягає десятків Мбіт/с. У Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України заявляють, що зараз ситуація є повністю контрольованою.

Водночас у Міноборони заявили, що DoS-атака на їхній сайт також триває. Фахівці надіслали весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, розташований у США.

"Зловмисники, напевно, знали, що сайт захищений від класичних DDoS-атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалося", – йдеться у повідомленні.

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Фахівці з кібербезпеки побоюються іншого виду атаки DDoS, тому вирішили скористатися додатковими серверами допомоги у США.

Поліція розпочала розслідування

За фактом DDoS-атаки Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадженняза ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем) та 363-1 (навмисне масове поширення повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

Хто стоїть за атакою?

Водночас, СБУ помітила "слід іноземних спецслужб" у масштабній хакерській атаці на Україну.

"Не може якийсь окремий хакер чи група хакерів дозволити собі витратити такі гроші, щоб потім не отримати жодної матеріальної вигоди. Такі атаки завжди проводять держави через свої спецслужби чи підконтрольні хакерські злочинні об'єкти. Тобто створюється спеціальна інфраструктура для таких атак. Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб" , – упевнений начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Кібератаки з боку Росії

У ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну. Вона "поклала" низку урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців. А роботу сайтів відновлювали ще кілька днів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія.

У Путіна заперечують причетність до кібератаків на Україну.

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк розповів, хто може стояти за кібератакою на Україну крім Російської Федерації.

Тим часом у США заговорили про санкції проти РФ через кібератаки на Україну.

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