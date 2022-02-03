Аваков назвав причину моторошної стрілянини у Дніпрі

Арсен Аваков заявив про причини стрілянини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-глава МВС Арсен Аваков відреагував на жахливу стрілянину в Дніпрі, яку влаштував солдат Артемій Рябчук. Він заявив, що причиною цього стало ставлення командування до внутрішньої ситуації.

Про це Аваков заявив в ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенком" на телеканалі "Україна 24".

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За його словами, ситуація в Дніпрі сталася через недбалість командування, яке не звертало уваги на проблеми в частині.

"Розстріл у Дніпрі – таке трапляється у всьому світі. Командування поверхово ставилося до внутрішньої ситуації. Вони вважали, що знаходяться десь на задвірках світу, охороняємо завод, практично як ВОХР з "Приключений Шурика"... У бойових частинах світу практично скрізь є капелани, це пом'якшує ситуацію. Там є більший механізм контролю", – вважає Аваков.

Стрілянина у Дніпрі: все, що відомо

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу.

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний у охороні Південмашу. Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

потім приховували факти і навіть одержували підвищення. Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою. Він заявив, що не подаватиме апеляціюна це рішення.

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