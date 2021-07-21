Аварія на хімзаводі під Рівним. У МВС назвали попередню причину вибуху

Попередньою причиною аварії на хімічному заводі під Рівним стала невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.
Про це заявив голова МВС Денис Монастирський на засіданні уряду.
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За його словами, підприємство працює з 1969 року і відтоді капітального ремонту із заміною трубопроводу не було.
"Попередня причина: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз перебуває на підприємстві", – заявив Монастирський.
Міністр додав, що після аварії по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об'єктах. Їх повинні закінчити до кінця року.
Перевірки проводитимуть Держпраці, ДСНС і Держекології.
Нагадаємо, дослідження шкідливих часток у повітрі поблизу азотного заводу почали проводити ще вчора. Тоді перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не було.
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