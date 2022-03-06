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У Харкові окупанти вдарили по телевежі: сигнал відсутній

Павло Заяць
6 березня, 19:31
Також снаряди влучили в район площі Небесної сотні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові внаслідок авіанальоту окупантів 6 березня було пошкоджено телевежу. Тимчасово телетрансляція припинена, сигнал відсутній.

Про це повідомила Telegram-каналу "Суспільне Харків" речниця голови військової адміністрації Олега Синєгубова.

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За попередньою інформацією рятувальників, російська авіація влучила в телевежу на Павловому полі. Також є інформація про влучання снарядів у районі площі Небесної сотні, повідомив речник ДСНС регіону Євген Василенко.

Мешканцям Харкова порадили, де отримувати інформацію

Через повторний обстріл телевежі у Харкові регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Знищено технічні приміщення, встановлюється, яка шкода була завдана самій вежі, повідомили у Держспецзв'язку.

Жителів Харкова та області закликали, в кого є така можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації.

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Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:

  • На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.
  • На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).
  • На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.
  • Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua

Над Харковом збили російський літак

В Харкові 6 березня ліквідовано російський літак Су-25 .

"Близько 18:15 підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Кулиничів", – написав голова Харківської ОДА Олег Синегуб.

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Ситуація в Україні 6 березня