Авіаудар на Донеччині: є загиблі та поранені, серед яких дитина (фото)

Авіаудар був у смт Сартана Маріупольського району Донецької області/Колаж "Сьогодні"

У смт Сартана Маріупольського району Донецької області стався авіаудар, через який загинули 3 мирні жителі. Також є 3 поранених, з них – одна дитина.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ країни Антон Геращенко.

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"Путін щойно приніс свій "русский мир" до Маріуполя і позбавив життя трьох мирних жителів. Фото наслідків авіаудару прилеглого до Маріуполя селища Сартана", – йдеться у повідомленні.

Які наслідки

Через авіаудар померли 3 мирні жителі, а також є 3 поранених, з них – одна дитина.

"Фото та інформацію отримав від мера міста Вадима Бойченка, який разом із Полком НГУ Азов та ЗСУ перетворює Маріуполь на фортецю. Хто із Західних медіа зараз у Маріуполі, звертайтеся до поки що служби міської ради. Вас повезуть на місце трагедії", – написав Антон Геращенко.

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Авіаудар у Маріупольській області. Фото: telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

Крім того, вночі у різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

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У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ При цьому на Печерську чутно як автоматні черги, так і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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