"Банальне порушення Конституції". Нардеп розкритикував закон про олігархів

Гончаренко опублікував гнівний пост у соцмережах. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Закон про олігархів, підтриманий Верховною Радою у першому читанні, може бути використаний для обмеження прав людини, тиску на бізнес і шантажу ЗМІ.

Про це заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook. На думку нардепа, в документі "під нібито правильними речами ховається банальне порушення Конституції".

"Є такий законопроєкт президента # 5599. І ось там під нібито правильними речами, ховається банальне порушення Конституції. Це стосується наділення президента та РНБО новими непередбаченими раніше повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередкованого введення цензури в медіа. Пропонується, щоб рішення про визнання особи олігархом приймалося Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України. При цьому хто конкретно підпадає під нове досить розмите визначення – досі незрозуміло. Виходить, що навіть звичайні бізнесмени у небезпеці, це факт", – пише політик.

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Як зазначив Гончаренко, всі експерти сходяться у думці, що у законопроекті "терміни наче у юридичному тумані". І це вже зараз тримає всі галузі у страху та напруженні, "адже хто сьогодні олігарх будуть вирішувати конкретні люди ледве не за своїм бажанням".

За його словами, "особливо тут дісталося сфері медіа, яку вочевидь будуть жорстко цензурувати".

"Цей закон стане владі у нагоді, щоб зачистити медіапростір під свої потреби, тиснути на бізнес, шантажувати ЗМІ та диктувати свої умови, але наразі це все красиво прикривається гучною боротьбою з найболючішою проблемою українського суспільства", – вважає нардеп.

Гончаренко також висловив впевненість, що цей закон необхідно направити на перевірку до Венеціанської комісії, "щоб зняти всі питання".

Кого можуть визнати олігархом

Олігархом визначається людина, яка:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, на день набуття чинності цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогодні це 2 млрд 379 млн грн);

якщо людина відповідає хоча б двом зазначеним критеріям – вона потрапляє до реєстру олігархів.

Також нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов говорив, що в Україні останнім часом з'явилися нові олігархи.

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