"Банальний хайп": в ОПУ "наїхали" на Кличка через "радянські" інсталяцій у Києві

На Банковій розкритикували дії мера Києва Віталія Кличка на тлі скандалу з "радянськими" інсталяціями на Алеї Небесної сотні. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі "Сьогодні" назвав цю всю ситуацію банальним хайп від мера.

"Дуже дивна подія. Таке враження, що пан Кличко, який займає офіційно два ключових поста в міській ієрархії, просто не усвідомлює, що саме він як керівник Київської міської державної адміністрації несе відповідальність за управління територією міста. Як представник виконавчої влади. І тому викликає, м'яко кажучи, здивування його спроба все списати на когось і влаштувати банальний хайп", – сказав він.

Подоляк вважає, що не може бути "сюрпризом" для виконавчої влади в місті ні дрифт під Софійським собором, ні установка якихось об'єктів для зйомок на Алеї Героїв Небесної сотні.

"Це немислимо. Для чого тоді створювалася система погоджень в місті? Що взагалі тоді роблять в КМДА десятки чиновників? Це точно не може бути нормальною ситуацією, коли в будь-якому суспільно важливому місці міста можна робити все що завгодно, і при цьому ніхто не може відповісти – а хто це погодив? Офіс президента точно не керує питаннями установки у Києві об'єктів для зйомок або декорацій до чого-небудь. Цим повинна займатися міська влада. За цю вулицю також відповідає і адміністрація Меморіального комплексу, яка очевидно знала, що на вулиці щось планується", – заявив радник глави ОПУ.

Він здивований тим, що не вдалося уникнути непорозумінь ще під час підготовки цього питання, коли інсталяції ще не були завезені на Алею Небесної сотні

"Навіщо потрібно було все доводити до публічного скандалу? У чому полягає задум? Адже всі ці структури в місті повинні просто виконувати свою роботу, щоб не виникало подібних нештатних ситуацій. У Києві достатньо вулиць, щоб проводити будь-які зйомки, не викликаючи обурення городян. Це як мінімум. Як максимум, потрібно просто добре розуміти, що таке міське господарство і як їм ефективно управляти...", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Алеї Небесної сотні з'явилися інсталяції радянського періоду до Дня Незалежності України, що дуже не сподобалося активістам. За справу взявся "Нацкорпус", поваливши інсталяції.

Конструкції простояли недовго – їх уже почали розбирати. Читайте всі подробиці скандалу.