Оксамитовий сезон в розпалі? Як зміниться погода 7 вересня – прогноз

В Україну прийшло перше бабине літо. Фото: колаж "Сьогодні"

Новий тиждень почалася в Україні з холодним повітрям. Найближчої ночі прохолодна погода затримається, однак вдень почне потроху прогріватися.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко в Facebook.

Погода 7 вересня

Завтра протягом дня в більшості областей України очікується 15-20 градусів тепла, на Закарпатті та на півдні до 23 градусів.

"Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень. Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода", – написала Діденко.

Карта погоди. Фото: Наталя Діденко/Facebook

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Погода у Києві

У столиці у вівторок, як власне і весь тиждень, буде суха малохмарна сонячна погода. Температура повітря найближчої ночі очікується 3-6 градусів тепла, в околицях до заморозків на грунті, вдень передбачається до 18 градусів.

"Цей тиждень обіцяє розкішну погоду. Якщо ви ще не були у відпустці, пакуйте валізи негайно – найкраще втілення оксамитового сезону якраз", – додає синоптик.

Погода по регіонах. Фото: Укргідрометцентр

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