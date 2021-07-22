"Отець сказав". В Одесі релігійний чоловік ледь не заморив голодом власного сина

Хлопця тримали на жорсткому посту 11 років – аж до тих пір, поки він не зміг сам пити

В Одесі батько морив голодом сина – у 16 років юнак зростом 180 см важить 30 кілограмів. Психічний розлад сина лікував так званими духовними практиками, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

Хлопця у край важкому стані з анорексією днями доправили до Одеської обласної лікарні. Медики почали його рятувати, годуючи через крапельниці. Він і досі не може розмовляти, але шанси на повернення до повноцінного життя є.

"Наразі стан дитини стабілізувався, проведена відповідна терапія. почали годування інтервальне, часткове парентеральне", – коментує завідувач відділенням анестезіології інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої лікарні Володимир Пасенко.

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Батько розповів, у сина з дитинства психічні розлади. До медиків не зверталися. Вирішили шукати спасіння у церкві. За вказівками настоятеля Одеського чоловічого монастиря Іоана 11 років тримали хлопця на жорсткому посту.

"Він почав втрачати (вагу) різко – місяць тому. Це в кінці травня-початок червня. Отець Іоан сказав, ніякого м'яса, ніякого молочного і ніяких лікарів. Ніяких лікарів не повинно бути. Якщо духовна боротьба, вона повинна бути духовною боротьбою", – каже батько змореного хлопця Андрій Гаслов.

На сполох батько забив лише тоді, коли хлопець вже не міг пити. До того ж, у юнака виявили численні садна. Їх він отримав від так званого цілющого лікування.

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У службі у справах дітей нам повідомили – на обліку сім'я не перебувала. Жодних скарг не надходило. Однак зараз соцпрацівники налаштовані вилучити хлопця із сім'ї. Сусіди в один голос кажуть – родина велика та дружня. Батьки дуже привітні. Обидва працюють.

Тим не менш, від людей тримались осторонь, а дитину водили навчатися до спецшколи. За фактом злісного невиконання батьківських обов’язків відкрито кримінальне провадження.

"Максимальне покарання, на жаль, дуже м'яке та становить від 2 до 5 років позбавлення волі, у разі якщо навіть є тяжкі наслідки", – зазначає в.о. керівника відділу ювенальної превенції Нацполіції в Одеській області Дмитро Ревун.

Відтепер батько медикам довіряє. І визнає – без лікарів його дитина могла померти.

Нагадаємо, у Чернігівській області 12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця.