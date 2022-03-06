Байден та Зеленський зідзвонилися: про що говорили

Зеленський та Байден поговорили про агресію РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. У Білому домі підбили підсумки діалогу.
Про це йдеться в заяві Білого дому.
Про що говорили лідери?
Байден підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами Америки, їх союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоб збільшити витрати Росії за її агресію в Україні.
Він привітав прийняте сьогодні ввечері рішення Visa та Mastercard призупинити обслуговування в Росії. Байден зазначив, що його адміністрація збільшує безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.
"Президент Байден знову висловив стурбованість недавнім нападом Росії на українську атомну електростанцію і високо оцінив майстерність і хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані", — йдеться в повідомленні.
Крім того, президенти обговорили нещодавні переговори між Росією та Україною.
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