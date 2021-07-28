Байден "наїхав" на Росію і перша смерть через "дельта"-штам у Києві – головні новини за ніч

Глава Білого дому висунув нові звинувачення проти Кремля, а в Україні зафіксували першу смерть від нового варіанту коронавірусу – та інші події

Джо Байден і лікарня Києва / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Байден про втручання Росії і проблеми Путіна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія вже зараз намагається втручатися в проміжні вибори в США, які пройдуть у 2022 році, за допомогою дезінформації, що "стає все більш серйозною проблемою". Він також вважає, що господар Кремля стає все небезпечнішим.

Скандальне відео в TikTok виявилося фейком

Київський блогер у вівторок виклав у TikTok ролик, на якому він розбиває пляшку нібито елітного віскі, що коштує 205 тис. гривень, в одному з супермаркетів столиці, а пізніше навіть вибачився за свій вчинок. Однак, як виявилося, насправді ніяких збитків магазину не завдали – це все обман.

Відео з блогером із магазину / Фото: колаж "Сьогодні"

Хто найчастіше помирає від СОVID-19

Майже 99 відсотків людей, які померли від COVID-19 у Італії в лютому нинішнього року, не були повністю вакциновані. При цьому середній вік тих, хто помер від коронавірусу, незважаючи на повну вакцинацію – 88 років і до зараження вірусом у них були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ще одна країна відкрилася для українців

Люксембург слідом за Португалією дозволив в'їзд для всіх типів мандрівників з України, відповідно до рекомендацій Ради Європейського Союзу. Але є певні умови.

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Люксембург відкривається для українців / колаж "Сьогодні"

Перша смерть через "дельта"-штам у Києві

В Олександрівській лікарні Києва помер один із шести пацієнтів, у яких раніше виявили індійський "дельта"-штамм коронавірусу.

Що відбувалося в Україні та світі 27 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":