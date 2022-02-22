Байден заявив про перший пакет санкцій проти Росії

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Президент США Джо Байден анонсував новий пакет санкцій проти Росії через її політику стосовно України.

"Я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії. Це тісно скоординовано з нашими союзниками. Ми проводитимемо ескалацію, якщо Росія проводить ескалацію. Повністю заблоковані два російські банки. Санкції проти суверенного боргу Росії – це означає, що Росія не зможе запозичувати на ринках, торгувати облігаціями. Із завтрашнього дня ми вводимо санкції проти еліт Росії та їхніх сімей. Вони беруть участь у корупційній політиці і повинні також постраждати", – заявив президент США на брифінгу 22 лютого.

Байден пообіцяв, що "Північний потік – 2" не просуватиметься.

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"Коли Росія розмірковує про наступні кроки, ми також готуємося до наступних кроків. Ціна для Росії буде ще більшою", – наголосив він.

Про що ще заявив Байден

Джо Байден переконаний, що президент Росії Володимир Путін готує ґрунт для подальшого наступу на Україну.

"Вчора Володимир Путін визнав два регіони України як "незалежні". Він сказав, що це суверенна територія. Росія відрізає частину України. Він оголосив про розміщення російських сил і каже, що ці сили ще глибше заходитимуть на ці території. Він намагається обґрунтувати захоплення нових територій. Я знаю, що він готує ґрунт, щоб просунутися набагато далі. Він попросив дозволу від своєї Думи на вторгнення в Україну", – сказав президент США.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

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Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".