Білорусь чинитиме спротив наказам Лукашенка – оголосили антивоєнну мобілізацію

Білоруси не хочуть війни проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі оголосили антивоєнну мобілізацію. Маніфест Антивоєнного руху опубліковано в Мережі.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в Telegram.

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"Протистояння війні в Україні та боротьба за демократію – це тепер дві цілі одного великого руху. Мобілізація вже триває повним ходом. Але якщо потрібно, щоб я, взявши на себе відповідальність національного лідера, сказала це офіційно, то я говорю. Я оголошую антивоєнну мобілізацію", – написала вона.

Як йдеться в маніфесті, білоруси боротимуться з пропагандою, готують страйк та хочуть виводити з ладу техніку. Крім того, формують корпус із добровольців, які готові захищати українські міста.

Як повідомила прессекретар Світлани Тихановської у прямому ефірі Україна 24, білоруси вже воюють на боці України.

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"Бо білоруси не хочуть війни проти України, вони проти агресії, і білоруси півтора року протистояли двом диктаторам – Путіну та Лукашенку. Півтора року тому, коли величезні маси людей вийшли проти Лукашенка, якби Путін не допоміг йому, то давно в Білорусі вже розвивалася б демократія", – сказала Анна Красуліна.

Ситуація в Україні 2 березня