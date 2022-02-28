"Бердянськ – це Україна": окупанти поїхали, не витримавши тиску містян

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Зранку біля Бердянської міської ради, зайнятої російськими окупантами, зібралося кілька десятків українців.
Про це в себе в Telegram написав радник глави МВС Антон Геращенко.
"Росіяни, пішли нах*й"
"Почали співати Гімн України. Народ почав підходити все більше і більше", – зазначив він.
Потім люди почали скандувати: "Бердянськ – це Україна!".
"Людей зібралося під тисячу. Потім (вони почали) скандувати: "Росіяни, пішли нах*й!". І потім російські окупанти сіли в машину і поїхали нах*й".
Окупанти зайняли територію колишнього аеропорту Бердянськ
На околиці Бердянська зайшли окупаційні війська, повідомляє міськрада.
"Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту Бердянськ", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Бердянську 28 лютого під стінами виконкому зібрався натовп місцевих жителів. Вони вимагають від армії РФ залишити місто.
Люди вийшли з основними вимогами – звільнити адміністративні будинки та залишити Бердянськ.