"Вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову?": Зеленський про атаку на Маріуполь

Зеленський прокоментував обстріл Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський записав звернення після обстрілу окупантами пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Він заявив, що дії військ РФ вже за межею звірства і міжнародне суспільство має жорстко відреагувати на цей вчинок окупантів.

Звернення глава держави опублікував у Telegram.

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Він уточнив, що станом на 23:40 внаслідок обстрілу Маріуполя кількість постраждалих досягла 17. Рятувальники продовжують розбирати завали. На щастя, люди вчасно почали ховатися від повітряної тривоги.

"Чим вони загрожували РФ? Що це за країна така – Російська Федерація, яка боїться лікарень і пологових будинків та знищує їх? Там були маленькі бандерівці? Чи вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову? Хтось у пологовому будинку принижував російськомовних? То була денацифікація лікарні? Це було вже за межею звірства", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що авіабомба, що впала на пологовий будинок – це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців.

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"Європейці! Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Що відбувалося з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте. А отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб вона не мала жодної можливості продовжувати цей геноцид", – додав він.

У Москві знають, що Маріуполь – це також Донецька область. Попри те, що РФ стільки розповідає про Донбас і висуває стільки вимог, окупанти сміливо відкрили вогонь по мирних маріупольцях.

"Ми бачимо зараз – як у Росії дійсно ставляться до Донецької області. До простих людей, які живуть у будинках Маріуполя. Працюють на підприємствах Маріуполя. Лікуються у лікарнях Маріуполя. І народжують дітей у пологових будинках Маріуполя", – сказав він.

Зеленський уточнив, що українські партнери вже знають про те, що відбувається у Маріуполі, та ситуацію в усіх регіонах, де йдуть бої.

Авіаудар по Маріуполю

Вдень 9 березня російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано.

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У поліції Донецької області повідомили, що постраждали породіллі та персонал. Число загиблих та постраждалих встановлюється.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав окупантів, які вдарили по пологовому будинку, тварюками і пообіцяв їм зовсім іншу війну після цього інциденту.