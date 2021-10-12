Без вакцини нікуди. В Тернополі заборонили заходити у міськраду

У Тернополі без вакцинації не пускатимуть до міськради. / Фото: Колаж: Сьогодні

В міськраду Тернополя вирішили не пускати без вакцинації від коронавірусу. Рішення сьогодні прийняв міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба міськради Тернополя.

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Обмеження введуть з 18 жовтня. Потрапити у міськраду можна буде за наявності одного з документів:

сертифікату про вакцинацію від COVID-19,

результату ПЛР чи експрес-тесту,

документу про перенесену хворобу.

Які ще обмеження ввели?

Крім того, комісія вирішила ввести ряд правил для того, щоб уберегти місцевих від поширення коронавірусу:

забезпечити можливість подавати документи, заяви, звернення до міськради поштовими чи електронними засобами;

рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання, розташованих на території міста (особливо ті, що працюють в сфері послуг, банківські, фінансові установи, ринки, заклади ресторанного бізнесу, громадського харчування тощо) вакцинувати працівників.

посилити роботу в частині контролю за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, ресторанів, кафе та громадського транспорту.

Карантин в Україні

Зараз всі області в "жовтій" зоні карантину, окрім Харківської – вона в "помаранчевій". На території країни діють такі обмеження:

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заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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