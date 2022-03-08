Чи безпечно святкувати 8 Березня в Харкові – як іде війна на північному сході країни

Жіноче свято Харків зазначає, не здаючись

Восьме Березня для Харкова – свято особливе. Було. Здається, в минулому житті.

Олексій Костенко, відомий харківський блогер з дружиною і дитиною ночує дома. У них перший поверх, і ніби не так страшно. Щоправда, напередодні, 7 березня, кілька годин таки провели у підвалі. Поруч, каже, сильно бомбили.

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Про перемир'я чув, однак назвати це таким словом не може. Називає це "затишшя". На вечерю сьогодні будуть налисники, і не тому, що нещодавно була Масниця, ні. Просто є колись звичні, а тепер такі дефіцитні мука, яйця та кефір.

Восьме Березня, хоч і свято, та чогось особливого тут не чекають. За вікном, каже Олександр, проліски зійшли. Увечері зірве і подарує доньці. Власне, і все. Саме таким і буде для них цьогорічне 8 Березня.

І не лише для них. Місто, яке кілька днів прошивали ворожі снаряди, у 21-му столітті, 8 березня, ніби приходить до тями. Мирних і господарських містян у цей день більше цікавить, яка ситуація на фронті, де буде хліб і скільки людей залишилось у їхньому будинку.

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8 березня, чи 13 день війни

8 березня припало на тринадцятий день російсько-української війни. Офіційні зведення з передової певною мірою заспокоюють.

"Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків – марні. Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника і його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минуло добу не було. Складна ситуація по місту Ізюм", – повідомляє Міністерство оборони України.

Ще 6 березня 2 батальйони тактичних груп намагалися захопити Ізюм. Українські захисники стійко обороняли населений пункт, тому противник вдався до своєї звичної підступної та злочинної практики – обстрілів житлових кварталів.

Загарбники майже всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучали і в центральні райони Ізюма. Обстріляли вороги центральну міську лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів.

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"Станом на 8 березня російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення".



Свято Надія Решетова відзначала в коридорі

Щодо евакуації – ситуація досить складна. Андрій Решетов телефонує до мами щодня, по кілька разів. Жінка залишилась у Харкові з двома собачками, тоді як син поїхав у справах до Києва і не встиг повернутись.

Мама їхати з Харкова не планує, тим паче що надто багато пліток про російській евакуаційні автобуси – просто на вулиці ловлять людей і везуть до Росії. Принаймні про таке говорять у них у дворі.

"З усього будинку, а це звичайна радянська хрущовка, залишилась, певно, половина людей. Більшість виїхала – хто у Львів, хто на Захід. У Росію не поїхав ніхто", – каже Надія Решетова.

Втім, без свята не залишилась і вона. Крім того, що українські військові подарували жінці квіти, з тими сусідами, що залишились, вони накрили великий стіл у коридорі третього поверху і сіли святкувати. Світлини надіслала сину. Їхати ніхто з тих, хто залишився, уже не планує. Кому немає куди, а хто вважає, що найгірше вже позаду. Чи правильне це рішення, сказати важко.

Харків'яни відзначають свято у міжквартиному коридорі. Так безпечніше. На першому плані – Надія Решетова, яка вирішила не їхати з міста / Фото: "Сегодня"

Чи в Харкові небезпечно?

Понад 600 тис. осіб було евакуйовано потягами "Укрзалізниці" з Харкова. Про це 8 березня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Чи в Харкові небезпечно?

Звичайно. Місто стало поперед горла російській армії і не лише не вийшло зустрічати окупантів з квітами, а стало однією з ліній оборони проти загарбників. Все як у жовтні, здавалось би, далекого 41-го... Тільки нападали тоді з іншого боку, хоча місто знищували з не меншою люттю.

Принаймні ніч напередодні, 7 березня, знову була неспокійна.За минулу добу, повідомляють у штабі оборони Харківщини, російські окупаційні війська обстрілювали такі райони:

Олексіївка,

П'ятихатки,

Білогородське шосе,

аеропорт,

Холодна Гора,

Північна Салтівка,

Південня Салтівка,

вул. Індустріальна,

райони Чугуєва та Дергачів.

Після півночі окупант двічі завдав авіаційно-ракетного удару в центрі міста – по вулиці Мироносицькій у Харкові.

Під ворожий вогонь потрапив житловий будинок на вулиці Амосова.

Під обстріл потрапив і будинок на вулиці Космонавтів.

Окуповані міста продовжують спротив

Куп'янськ, близько 11:00. Очевидці повідомляють, що через місто йде нова колона російської військової техніки. Зайшли з боку Тополів уночі... – кожен день такі пости в соцмережах.

У самому місті жителі вкотре провели проукраїнський мітинг. Люди, переважно жінки, зібралися біля будівлі міської ради. Вони принесли плакати з написами "Куп’янськ — це Україна", "Свободу українському народу", "Миру українській землі" та "Українські матері проти війни".

Сам мітинг хоч і тривав не більше 30 хвилин, та це уже не перша така акція в місті. Мешканці міста продовжують чинити опір російським окупантам.

Все почалось після того, як мер Куп’янська Геннадій Мацегора 27 лютого заявив про перехід міста під контроль російської армії. Незважаючи на це, містяни продовжують чинити спротив.



Комунальні служби працюють

Щодо самого Харкова, то всі служби міста працюють нормально, про що не втомлюється звітувати міський голова, який, здається, щохвилини на з'вязку.

"Комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом – там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню", – каже мер міста Ігор Терехов.

Він додає, що йому теж пропонували здати місто. На телефон пана Терехова прийшло таке саме повідомлення, як і іншим міським чиновникам.

Напередодні заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.

Околиці Харкова, втім, залишаються і далі небезпечними. Чи то російські окупанти лякають, чи заробляють строк ув'язнення, але вони і далі продовжують розповідати якісь дивні і фантастичні речі про фашистів і бандерівців, які загрожують подальшому існуванню не лише Росії, а й світу. У Мережі обурені відеотерористами, які вихваляються тим, що обстрілюють Північну Салтівку.



Працюють ЗСУ

Та українські військові працюють. У соцмережах публікують відео дороги з Харкова до селища Старий Салтів. Вона уся у рештках російської колони.

Судячи з кадрів, це саме тилова колона окупантів, яка перевозить пальне, боєприпаси та харчі. Зупиняти цю техніку вкрай важливо, адже без резервів загарбники стають безпорадні.

У Вовчанському районі Харківської області знищено російський десант. Десантно-штурмова група, що прибула на трьох гелікоптерах, намагалася захопити об'єкти в області. Про це розповів голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.