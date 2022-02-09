Переплатили майже 30 млн. Біометричні паспорти довірили скандальному ЄДАПС

Ринок біометричних паспортів монополізує ЄДАПС / Фото: Колаж: Сьогодні

Державний поліграфічний комбінат "Україна" непрозорим чином змінив постачальника матеріалів для біометричних документів. Замість міжнародної компанії уклав договір із українською фірмою з давніми корупційними зв'язками.

Про це повідомляється в матеріалі УП.

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Що відомо

Наприкінці 2021 року компанія "Поллі-Сервіс" почала постачати поліграфкомбінату заготовки для біометричних паспортів. У цієї компанії також почали закуповувати матеріали для інших документів. Усього за перші 3 місяці "Поллі-Сервіс" отримав від поліграфкомбінату "Україна" замовлень на 503,6 млн гривень.

Проте держпідприємство відмовилося співпрацювати з попереднім постачальником – міжнародною компанією Linxens, яка робила обкладинки з 2015 року. Компанія не пояснила причини такого рішення.

Незадовго до нових контрактів директором комбінату стала Тетяна Бондаренко, пов'язана із новим постачальником.

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Саме "Поллі-Сервіс" раніше входило до складу консорціуму ЄДАПС, що у 2004-2013 роках монополізував ринок виготовлення документів. Він був відомий зв'язками із чиновниками. Наразі компанії колишнього ЄДАПС об'єдналися у нову групу – Industrial Innovation Group.

Скільки переплатили?

Український "Поллі-Сервіс" продав заготовки на 0,5 євро дорожче, ніж планували іноземці. В результаті за закуплені обкладинки переплатили близько 28,8 млн гривень. Більше того, продукція "Поллі-Сервісу" може бути застарілою.

Після зміни постачальника ціна на виготовлення паспортів для громадян зросла на 40 гривень. Іноземна компанія вимагає від держпідприємства компенсувати збитки – їх оцінили у 1,5 млн євро.