BlaBlaCar потрапив у скандал через рекламу з картою України без Криму – всі деталі

Компанія потрапила у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
Компанія BlaBlaCar потрапила у скандалу через те, що в рекламі не вказала на карті тимчасово окупований Росією Крим. Таке оголошення висвічується у Google.
Про це повідомив Олександр Остапа на своїй сторінці у Facebook.
Деталі
Як розповів очевидець, у Google йому висвітилася реклама BlaBlaCar українською мовою. Там була намальована карта, в якій був відсутній окупований Крим.
"BlaBlaCar, а чий Крим? Цікаво, що ще ніхто про це не говорив", – написав Остапа.
Українці обурені
У коментарях під постом багато хто став обурюватися цією ситуацією. Деякі люди вимагали звернутися до пресслужби компанії та отримати коментар.
Що говорять у BlaBlaCar?
Пізніше Остапа опублікував коментар пресслужби компанії. Як розповів представник BlaBlaCar, це була помилка і наразі з'ясовується, звідки реклама могла з'явитися.
"Звичайно, український офіс BlaBlaCar ніколи не зробив би такої реклами, це суперечить позиції нашої компанії", – сказано у заяві.