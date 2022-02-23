Блінкен розповів, чому насправді Україна заважає Путіну

Блінкен дав відповідь, чому Путіну заважає Україна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, чому президенту Російської Федерації Володимир Путіну заважає Україна.

Про це він розповів під час брифінгу, який транслюється на каналі "Україна 24".

Реклама

Чому Путіну заважає Україна?

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Російська Федерація хоче знищити українську демократію, бо вона контрастує з автократією Росії й Путін цього не хоче.

Визнання "ЛДНР" Росією

Читайте також