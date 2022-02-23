Блінкен розповів, чому насправді Україна заважає Путіну

Блінкен дав відповідь, чому Путіну заважає Україна/Фото: колаж: "Сьогодні"
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, чому президенту Російської Федерації Володимир Путіну заважає Україна.
Про це він розповів під час брифінгу, який транслюється на каналі "Україна 24".
Чому Путіну заважає Україна?
За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Російська Федерація хоче знищити українську демократію, бо вона контрастує з автократією Росії й Путін цього не хоче.
Визнання "ЛДНР" Росією
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".
- Також 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".