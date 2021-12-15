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Бойовики активізували обстріли на Донбасі, поранений український військовий

Інна Собора
15 грудня, 07:17
Окупанти відкривали вогонь поблизу семи населених пунктів

Доба на Донбасі минула неспокійно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 14 грудня, на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • Поблизу Новолуганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • В напрямку Новотошківського окупанти вчинили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
  • У районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • У бік Старогнатівки ворог вчинив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
  • Неподалік Водяного ворожі війська вчинили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поранений військовий

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.

Ситуація 15 грудня

Станом на 7-му годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

  • У напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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