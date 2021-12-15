Бойовики активізували обстріли на Донбасі, поранений український військовий

Доба на Донбасі минула неспокійно. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 14 грудня, на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- Поблизу Новолуганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- В напрямку Новотошківського окупанти вчинили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
- У районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- У бік Старогнатівки ворог вчинив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
- Неподалік Водяного ворожі війська вчинили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Поранений військовий
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.
Ситуація 15 грудня
Станом на 7-му годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- У напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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