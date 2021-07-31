Бойовики на Донбасі обстріляли наші позиції з гранатометів

Українські військові захищають нашу територію. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі за останню добу, 30 липня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Зокрема, у Водяного, що на Приазов'ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Про це повідомили прес-центрі ООС.

У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали наші позиції по автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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"Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", – пишуть в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку, 31 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

Крім того, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів.