Бойовики на Донбасі поранили бійця ЗСУ – в якому він стані

Бойовики на Донбасі поранили українського військового. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку доби, 22 жовтня, бойовики на Донбасі три рази відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Де стріляли

Обстріли сьогодні вели поблизу трьох населених пунктів:

неподалік Золотого-4 – противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів,

– противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів, в напрямку Красногоровки найманці скоїли обстріл з мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 100 мм,

найманці скоїли обстріл з мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 100 мм, в сторону Катеринівки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В якому стані військовий

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу, його евакуйовані в лікувальний заклад.

"Стан його здоров'я – середньої тяжкості", – повідомили в ООС.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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