Бойовики на Донбасі вбили українського бійця – де стріляли

На Донбасі загинув український військовий / Фото: колаж "Сегодня"
Бойовики на Донбасі сім раз порушили режим припинення вогню за минулу добу, 27 серпня. Загинув один військовий Збройних сил України. Станом на 7:00 ранку 28 серпня порушень зафіксовано ще два обстріли.
Про це повідомив пресцентр ООС.
"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого ", – йдеться в повідомленні.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
Де стріляли
27 серпня:
- Поблизу Новомихайлівки – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
- у Південному – з станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік від Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів;
- у напрямку Катеринівки – з ручних протитанкових гранатометів;
- у Новоолександрівці – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Зайцева – з ручних протитанкових гранатометів.
28 серпня:
- Неподалік від Троїцького – з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Світлодарська – з станкових протитанкових гранатометів.
Вбивство бійця ЗСУ на День Незалежності
Практично щодня зі сходу України надходять повідомлення про нові загиблих в результаті обстрілу позицій української армії. 24 серпня, в День Незалежності України, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, убили бійця ЗСУ, ще двох поранили.
Загиблим виявився старший сержант В'ячеслав Пітько з Краматорська. Судячи з фотографій в Facebook В'ячеслава, на передовій він був мінімум з 2015 року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу в Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися.
А журналіст Дмитро Гордон розповів, коли ЗСУ на Донбасі почнуть наступ.