Бойовики на Донбасі вбили українського бійця – де стріляли

На Донбасі загинув український військовий / Фото: колаж "Сегодня"

Бойовики на Донбасі сім раз порушили режим припинення вогню за минулу добу, 27 серпня. Загинув один військовий Збройних сил України. Станом на 7:00 ранку 28 серпня порушень зафіксовано ще два обстріли.

Про це повідомив пресцентр ООС.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого ", – йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

Де стріляли

27 серпня:

Поблизу Новомихайлівки – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

у Південному – з станкових протитанкових гранатометів;

неподалік від Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів;

у напрямку Катеринівки – з ручних протитанкових гранатометів;

у Новоолександрівці – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Зайцева – з ручних протитанкових гранатометів.

28 серпня:

Неподалік від Троїцького – з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Світлодарська – з станкових протитанкових гранатометів.

Вбивство бійця ЗСУ на День Незалежності

Практично щодня зі сходу України надходять повідомлення про нові загиблих в результаті обстрілу позицій української армії. 24 серпня, в День Незалежності України, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, убили бійця ЗСУ, ще двох поранили.

Загиблим виявився старший сержант В'ячеслав Пітько з Краматорська. Судячи з фотографій в Facebook В'ячеслава, на передовій він був мінімум з 2015 року.

В'ячеслав Пітько з Краматорська був убитий на Донбасі / Фото: Facebook

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу в Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися.

А журналіст Дмитро Гордон розповів, коли ЗСУ на Донбасі почнуть наступ.