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Бойовики обстріляли нову телевежу, яка транслює українські телеканали на Донбас

Інна Собора
18 листопада, 15:26
Окупанти тричі прицільно вдарили в бік телевежі, провокацію готували заздалегідь

Бойовики обстріляли українську телевежу на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики обстріляли населений пункт Комишуваха у Луганській області. Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Подробиці

Окупанти відкрили вогонь вчора близько 16:00. Противник здійснив три обстріли важкою артилерією по Комишувасі.

"Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі, з якої здійснюється віщання українських телеканалів на тимчасово окуповану РФ територію", – наголосили в штабі ООС.

Бойовики готувалися до провокації

Напередодні вся новинна стрічка з боку окупантів рясніла фейковими повідомленнями про нібито обстріл українськими військами різних населених пунктів саме з Комишувахи.

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"Стає очевидним, що обстріл телевежі був запланований російськими артилеристами заздалегідь, і в медіапросторі противник провів інформаційну підготовку своїх дій", – переконані українські військові.

Нова телевежа

У Комишувасі 22 серпня почала тестове мовлення нова теле-радіо вежа заввишки 150 метрів. Вона транслює сигнал українських телеканалів в радіусі 50 кілометрів на окуповані території Луганської та Донецької областей.

Вежа складається з 19 секцій, а її вага майже 100 тонн. Монтаж її тривав 4 місяці. Працювали без залучення гелікоптера через близькість до лінії розмежування.

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Ситуація на Донбасі

Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Через обстріли постраждали п'ять українських військових.

Де стріляли

  • У напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • У районі Новоолександрівки окупанти двічі вчинили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.
  • Поблизу Кряківки ворожі війська вчинили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
  • Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
  • У бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
  • Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.
  • У напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації вели обстріл з гранатометів різних систем.
  • У районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно, типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Раніше ми писали:

  • Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.
  • Засоби радіоелектронної боротьби українських військових примусили до посадки безпілотник противника, який перетнув лінію розмежування на Донбасі. Після його огляду стало зрозуміло, що БПЛА завезли на Донбас з Росії.