Бойовики обстріляли нову телевежу, яка транслює українські телеканали на Донбас

Бойовики обстріляли українську телевежу на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні
Бойовики обстріляли населений пункт Комишуваха у Луганській області. Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Подробиці
Окупанти відкрили вогонь вчора близько 16:00. Противник здійснив три обстріли важкою артилерією по Комишувасі.
"Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі, з якої здійснюється віщання українських телеканалів на тимчасово окуповану РФ територію", – наголосили в штабі ООС.
Бойовики готувалися до провокації
Напередодні вся новинна стрічка з боку окупантів рясніла фейковими повідомленнями про нібито обстріл українськими військами різних населених пунктів саме з Комишувахи.
"Стає очевидним, що обстріл телевежі був запланований російськими артилеристами заздалегідь, і в медіапросторі противник провів інформаційну підготовку своїх дій", – переконані українські військові.
Нова телевежа
У Комишувасі 22 серпня почала тестове мовлення нова теле-радіо вежа заввишки 150 метрів. Вона транслює сигнал українських телеканалів в радіусі 50 кілометрів на окуповані території Луганської та Донецької областей.
Вежа складається з 19 секцій, а її вага майже 100 тонн. Монтаж її тривав 4 місяці. Працювали без залучення гелікоптера через близькість до лінії розмежування.
Ситуація на Донбасі
Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Через обстріли постраждали п'ять українських військових.
Де стріляли
- У напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- У районі Новоолександрівки окупанти двічі вчинили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.
- Поблизу Кряківки ворожі війська вчинили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
- Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
- У бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
- Наші позиції біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.
- У напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації вели обстріл з гранатометів різних систем.
- У районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно, типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Раніше ми писали:
- Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта.
- Засоби радіоелектронної боротьби українських військових примусили до посадки безпілотник противника, який перетнув лінію розмежування на Донбасі. Після його огляду стало зрозуміло, що БПЛА завезли на Донбас з Росії.