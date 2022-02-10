Бойовики обстріляли позиції ООС із гранатометів: де порушили "тишу"

На Донбасі знову фіксують обстріли. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 9 лютого, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українським захисникам довелося стріляти у відповідь.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
Неподалік Водяного окупанти обстрілювали наші позиції з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Бойовики нападають на місцевих зі зброєю
На Донбасі спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах перебування російських найманців. Між бойовиками та місцевими жителями відбуваються збройні сутички.
Зіткнення влаштовують так звані добровольці з місцевим населенням. Такі випадки непоодинокі.
У розвідці пов'язують такі дії бойовиків з тим, що окупанти продовжують агітувати місцевих жителів вступати до їх лав та воювати проти українських військових. Однак жителі Донбасу все менше хочуть воювати.
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