Бойовики обстріляли школу на Донбасі – у ній були учні та вчителі (фото)

Бойовики обстріляли ліцей із дітьми. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 17 лютого, відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд влучив у двір Врубівського ліцею.

Про це повідомили у пресслужбі Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації.

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Обстріл стався близько 10:25. На момент обстрілу в ліцеї було 30 учнів та 14 осіб персоналу.

"Станом на 11 годину 10 хвилин 8 учнів та 2 співробітники персоналу перебувають у підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки", – йдеться в повідомленні.

Обстріл вели не лише по ліцею

Зафіксовано пряме потрапляння у господарську споруду садиби, пошкоджено приватний будинок на вул. Центральній.

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Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

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Наслідки обстрілу у Врубівці. Фото: Попаснянська ВЦА

Загострення на Донбасі

Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве.

Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.

Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях.

Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли в дитячий садок "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники.

Як стало відомо, 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.

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