Бойовики вигадали новий фейк про ЗСУ, щоб залякати жителів Донбасу. Ми дізналися подробиці

Бойовики розповсюджують фейки про ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Так звана "народна міліція" самопроголошеної "ЛНР" поширює чергові фейки про дії ЗСУ на Донбасі. Цього разу заявили про те, що українські військові виселяють мирних жителів із будинків міст Золоте та Попасна, щоб заселитися туди самим.

Сайт "Сьогодні" дізнався, чи є хоч частка правди у цьому повідомленні.

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Як розповіли нам у Міноборони, окупанти поширили черговий фейк.

"Жодного виселення не було і немає. Окупанти такими заявами в черговий раз спробували не просто дискредитувати ЗСУ, а залякати місцеве населення, щоб сформувати негативне ставлення до українських військовослужбовців", – пояснили нам у Міноборони України.

Інші фейки бойовиків

ФСБ РФ опублікувала відео, де показано "будівлю на пункті прикордонної служби" в Ростовській області, в яку нібито потрапив випущений ЗСУ снаряд. Проте цей фейк швидко викрили.

На записі пропагандистського російського каналу RT показано розгромлену стару будівлю серед лісу, до якої навіть немає дороги. Проте на ньому висів прапор РФ. Автори фейку заявили, що в будівлю потрапив український снаряд.

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Крім того, бойовики зняли, як нібито знешкодили "групу українських диверсантів", проте незабаром опублікували фото з таким самим будинком на тлі, заявивши, що цей будинок "обстріляли" українські військові.

Із запису, де бойовики "знешкоджують диверсантів", видно, як вони стріляють у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від пострілів ЗСУ.

А 21 лютого з'явилася інформація про нібито мобілізацію працівників Донецької ОДА. Як стало відомо, це ще один фейк від окупантів.

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