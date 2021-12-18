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Бойовики поранили українського військового на Донбасі – у якому він стані

Інна Собора
18 грудня, 17:16
Окупанти чотири рази застосували заборонену Мінськими домвленостями зброю

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку доби 18 грудня на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомили у прессцентрі ООС.

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Чотири рази бойовики використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли

  • В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
  • В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
  • Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
  • Біля Новозванівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Поранений військовий

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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