Бойовики поранили українського військового на Донбасі – в якому він стані

На Донбасі поранили військового. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі відкрили вогонь 5 лютого. Внаслідок обстрілу український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили у пресслужбі ООС.

Реклама

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В якому стані поранений

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі.

Реклама

Стан його здоров’я – задовільний.

На Донбасі окупанти обстріляли село

У суботу, 5 лютого, на Донбасі російські окупанти продовжують відкривати вогонь. Близько 13:00 російські найманці обстріляли село Павлопіль на Донеччині. Вони здійснили постріли із безпілотників.

На опублікованих нами фото можна побачити, що внаслідок обстрілу пошкоджено будинок місцевого мешканця.

Реклама

Також пошкоджено будівлю місцевої школи. Наразі навчальний заклад не працює.

Раніше ми писали: