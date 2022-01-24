Понад 12 тисяч за добу! В Україні виявили нові COVID-випадки

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1836 осіб;
- летальних наслідків – 67;
- одужало – 2430 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 870 370 осіб;
- одужало – 3 585 338 осіб;
- летальних наслідків – 99 282.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 464;
Вінницька область – 524;
Волинська область – 251;
Дніпропетровська область – 349;
Донецька область – 84;
Житомирська область – 798;
Закарпатська область – 304;
Запорізька область – 63;
Івано-Франківська область – 1765;
Київська область – 256;
Кіровоградська область – 90;
Луганська область – 19;
Львівська область – 2036;
Миколаївська область – 209;
Одеська область – 670;
Полтавська область – 164;
Рівненська область – 394;
Сумська область – 856;
Тернопільська область – 661;
Харківська область – 1019;
Херсонська область – 142;
Хмельницька область – 536;
Черкаська область – 157;
Чернівецька область – 837;
Чернігівська область – 267.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Червона зона"
В Україну повертається "червона зона" адаптивного карантину, в Івано-Франківській області зашкалюють COVID-показники. За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.
Хвиля "Омікрону"
В Україні очікується зростання захворюваності на COVID-19, зумовлене штамом "Омікрон". А зараз у країні ще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта". Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.