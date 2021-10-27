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Більше 20 поїздів в Україні змінили маршрути та запізнюються через аварію: список

Інна Собора
27 жовтня, 18:39
В Житомирській області сьогодні вдень 11 вантажних вагонів зійшли з рейок

Вантажний потяг зійшов із рейок на Житомирщині. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні низка поїздів прямують за зміненим маршрутом із затримкою. Причиною цього став схід вантажних вагонів в Житомирській області.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

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Зміна маршрутів

Поїзди далекого сполучення, що прямували в напрямку Козятина та зворотно, поїдуть через Фастів – Житомир – Бердичів.

Швидкісний "Інтерсіті+" №716 Перемишль – Київ та поїзд №29/30 Київ – Ужгород поїдуть через Коростень і Шепетівку.

Можливе запізнення поїздів:

  • №134/133 Рахів – Миколаїв;
  • №772/771 Хмельницький – Київ;
  • №88/87 Ковель – Новоолексіївка;
  • №138/137 Хмельницький – Лисичанськ;
  • №769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
  • №357/758 Київ – Рахів;
  • №867/868 Київ – Гречани;
  • №13/113-14/114 Київ – Солотвино, Чоп;
  • №145/146 Київ – Ізмаїл;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • №49/50 Київ – Трускавець;
  • №105/106 Київ – Одеса;
  • №41/42 Трускавець – Дніпро;
  • №42/41 Дніпро – Трускавець;
  • №130/150-129/149 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта;
  • №22/21 Трускавець – Харків;
  • №3/4 Ужгород – Запоріжжя;
  • №110/109 Львів – Херсон;
  • №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський.

Час затримки - до 4 годин.

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Подробиці аварії

Близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення про аварію на залізниці поблизу села Чорнорудки Бердичівського району. З рейок зійшли 11 вагонів вантажного потяга. Унаслідок аварії ніхто з людей не постраждав.

Попередньо, з рейок зійшли 11 вантажних вагонів потягу сполученням Козятин-Фастів.

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