Понад 50 тонн продуктів прямують зі Львова та Рівного для допомоги киянам

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям Києва доставлять харчі потягами зі Львова та Рівного – понад 50 тонн.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що отримає Київ

"У вагонах – те, чого найбільше бракує у столичних магазинах: 20 тонн цукру, 15 тонн тушкованого м'яса в консервах, 20 тонн макаронних виробів та борошно", – зазначається в повідомленні.

Повідомляють, що допомогу киянам організував Фонд Ріната Ахметова. Отримати її можна буде в Гуманітарному штабі Києва. Також допомогу буде передано до інших міст на сході країни, де ситуація є складною.

"Ситуація у столиці залишається складною. Російські війська не полишають спроб прорватися в місто, яке тримає героїчну оборону, та обстрілюють житлові квартали. У місті дефіцит харчів та ліків, мешканці змушені сидіти у підвалах", – йдеться в заяві.

Зокрема, Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM за сім днів війни передав Україні та українцям допомогу на суму 300 мільйонів гривень. Це продукти, медикаменти, предмети першої необхідності, а також допомога містам, які найбільше постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна планує достроково виплатити пенсії в березні 2022 року. Марченко зазначив, що фінансова система в Україні функціонує як у довоєнний час.

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