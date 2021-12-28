Понад мільйон євро за немовлят: в Україні дітей продавали іноземцям

Шістьом людям уже оголошено про підозри / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні поліція викрила 6 членів злочинної групи, яка продавала дітей від "сурогатних матерів" іноземцям.

Про це пише пресслужба МВС.

Реклама

Прикриття "сурогатним материнством"

Злочинці продавали немовлят під прикриттям сурогатного материнства.

Народжувати дітей жінки виїжджали до Чеської Республіки. У жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство. Вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою.

У свідоцтві про народження дітей матір'ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець.

Реклама

В результаті "сурогатних матерів" змушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

Вартість послуг

За послуги організаторам злочинної групи сплачували 50-70 тисяч євро. Усього за 3 роки злочинної діяльності від продажу немовлят вони отримали понад 1,2 мільйона євро.

Реклама

Організатори схеми

До складу групи входили два організатори – засновники приватної клініки.

Покарання для зловмисників

У ході 20 обшуків у клініці та за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили:

документи;

печатки медичних установ;

автомобілі.

Шістьом членам групи вже оголосили про підозри за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми). Ймовірно, запобіжним заходом буде тримання під вартою або застава в 50 млн грн.

Підозрюваним загрожує від 8 до 15 років в'язниці.

Раніше ми писали: