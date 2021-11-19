Лікарні завантажені, а смертей все більше: все про COVID-19 в Україні

В Україні посилюється ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 18 листопада в Україні зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Деякі регіони поки що не планують виходити з "червоної зони", зокрема й столиця. Крім того, лікарні в областях завантажені.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 1555, медпрацівників – 331.

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 3637 осіб;

летальних наслідків – 725;

одужали – 22 304 особи.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 304 058 осіб;

одужали – 2 726 521 особа;

летальних наслідків – 80 231;

проведено ПЛР-тестування – 15 461 886.

Кількість захворювань у регіонах за добу

м. Київ – 1782 випадки;

Вінницька область – 973 випадки;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1943 випадки;

Донецька область – 1057 випадків;

Житомирська область – 509 випадків;

Закарпатська область – 514 випадків;

Запорізька область – 1187 випадків;

Івано-Франківська область – 838 випадків;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 241 випадок;

Луганська область – 278 випадків;

Львівська область – 1017 випадків;

Миколаївська область – 909 випадків;

Одеська область – 916 випадків;

Полтавська область – 1050 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 662 випадки;

Тернопільська область – 396 випадків;

Харківська область – 726 випадків;

Херсонська область – 308 випадків;

Хмельницька область – 818 випадків;

Черкаська область – 681 випадок;

Чернівецька область – 237 випадків;

Чернігівська область – 692 випадки.

Ситуація з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Що відбувається у лікарнях?

В Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2076 осіб); На другому місці Донецька область – 69,3% (2815 осіб); Третє місце посідає Київ – 66,7% (4058 осіб); У Чернівецькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 38,8% (862 особи).

Де найбільше потребують кисневої підтримки?

У Донецькій області 70,6% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшло м. Київ, де 69,1% хворих потребують кисневої підтримки; Третє місце посідає Івано-Франківська область (68,2%).

Що відбувається у регіонах?

Одеська область вже наступного тижня може вийти з "червоної карантинної зони" та стати "жовтою". У регіоні помітили спад госпіталізацій та зменшення кількості заражень на коронавірус. Про це повідомив заступник губернатора Борис Волошенков.

"Однак затвердити це мають на національній комісії з ТЕБ та НС", – зазначив Волошенков.

Наразі в опорних лікарнях області зайнятість ліжок становить 59%. За вчора лабораторно зафіксовано 1055 випадків заражень, що майже на 500 менше, ніж за 18 листопада (1504). Кисню на сьогодні у запасі є 50 тонн – така сама цифра була 17 листопада.

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Черкаська область не планує найближчим часом виходити з "червоної зони" карантину, як це планувалося раніше. Ситуація з коронавірусом у регіоні погіршилася. Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

Як розповів Скічко, станом на 18 листопада в регіоні перевищені два карантинні показники. Наразі ситуація залишається стабільно напруженою, а захворюваність на коронавірус серед населення зростає.