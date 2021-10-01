Лікарні заповнені. Одна область в Україні ризикує потрапити до "помаранчевої зони"

Показники Чернівецької області перевищують норму / Колаж "Сьогодні"

Станом на 1 жовтня один регіон України може потрапити до "помаранчевої зони" адаптивного карантину. Кілька показників Чернівецькій області не в межах норми.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Показники

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В регіоні перевищена норма рівня захворюваності на коронавірус – 527, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.

Ще в Чернівецькій області заповнені ліжка з киснем для COVID-хворих. Зараз він становить 67,5%. Завантаженість ліжок не повинна перевищувати 65%.

Статистика

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В інших областях України рівень епідбезопасності відповідає "жовтій зоні" карантину.

За добу 30 вересня 2021 в Україні зафіксували 12 034 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1059, медпрацівників – 248).

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки . У країні діють нові обмеження :

заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 людина за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

Раніше ми писали:

МОЗ затвердило перелік професій, яким обов'язково треба мати щеплення від COVID-19. Без щеплень їх не пустять на роботу.

Всього з початку прищеплювальної кампанії в Україні зробили більше 12 000 000 щеплень. Одну дозу вакцини вже отримали більше 7 000 000 людина, а дві дози отримали більше 5 000 000 українців.