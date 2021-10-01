Лікарні заповнені. Одна область в Україні ризикує потрапити до "помаранчевої" зони

В Україні оновили дані епідеміологічної ситуації в країні / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна область в Україні за станом на 1 жовтня демонструє показники "помаранчевої" зони.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

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Кілька епідпоказників в Чернівецькій області не в межах норми. В області норма рівня захворюваності COVID-19 – 527, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.

У Чернівецькій області червоний показник завантаженості ліжок з киснем. В цей момент він становить 67,5%. Завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більше 65%.

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Всі інші області України відповідають жовтому рівню епідбезпеки.

За добу коронавірусом заразилися понад 12 тисяч людей

В Україні за останню добу виявлено 12 034 нових випадки інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 435 413 людей.

За минулу добу від COVID-19 померли 172 жителя України (всього – 56 446).

Вилікувати вдалося 2 258 455 інфікованих (3264 – за останню добу).

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"- варіант (британський);

ризик госпіталізації вище;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"- варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".

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