Лікарні заповнені. Одна область в Україні ризикує потрапити до "помаранчевої" зони

В Україні оновили дані епідеміологічної ситуації в країні / Фото: Колаж: Сьогодні
Одна область в Україні за станом на 1 жовтня демонструє показники "помаранчевої" зони.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Кілька епідпоказників в Чернівецькій області не в межах норми. В області норма рівня захворюваності COVID-19 – 527, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.
У Чернівецькій області червоний показник завантаженості ліжок з киснем. В цей момент він становить 67,5%. Завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більше 65%.
Всі інші області України відповідають жовтому рівню епідбезпеки.
За добу коронавірусом заразилися понад 12 тисяч людей
В Україні за останню добу виявлено 12 034 нових випадки інфікування коронавірусом.
- Всього інфекцію підтвердили у 2 435 413 людей.
- За минулу добу від COVID-19 померли 172 жителя України (всього – 56 446).
- Вилікувати вдалося 2 258 455 інфікованих (3264 – за останню добу).
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"- варіант (британський);
ризик госпіталізації вище;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
"Дельта"- варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".
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